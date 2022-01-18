Назарбаев выступил с видеообращением к жителям Казахстана

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к нации. Он заявил, что главной целью беспорядков, которые охватили республику, были разрушение целостности страны и устоев государства. Трансляция обращения Назарбаева доступна на YouTube-канале пресс-службы президента Казахстана.

Назарбаев призвал извлечь урок из январских беспорядков и отметил, что нужно найти организаторов погромов и убийств. Этим вопросом сейчас занимаются следователи.

«Эти события показали, что независимость нужно беречь, как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения», — подчеркнул бывший президент Казахстана.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших в ходе беспорядков. Пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Назарбаев отметил, что никуда из Казахстана не уезжал, а находится на заслуженном отдыхе в качестве пенсионера.

«Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени Президент будет избран председателем партии „Nur Otan“. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», — подчеркнул Назарбаев.

Он напомнил, что на протяжении 30 лет руководил республикой, проводил реформы, направленные на социально-экономическое развитие республики. Добился того, что Казахстан стал лидером по многим показателями среди стран СНГ.

Назарбаев призвал жителей страны сплотиться, чтобы сберечь добытые ценности и провести страну через кризис, чтобы стать еще сильнее.

«Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. Эту программу нужно поддержать», — подчеркнул бывший глава Казахстана.

Назарбаев поблагодарил жителей за то, что они поддержали проводимый им курс реформ и модернизации республики. Он пожелал соотечественникам здоровья и благополучия.