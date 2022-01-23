В России за минувшие сутки выявлено 63 205 заражений коронавирусом, это рекордное число с начала пандемии. Об этом сообщил оперативный штаб, данные разместили в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Госпитализированными оказались 6211 человек, на 37,3% меньше по сравнению с 22 января. В связи с выздоровлением из больниц выписаны 23 045 человек, что меньше, чем сутками ранее, на 9,7%.

Подтверждено 679 летальных исходов.

Данные официальные, поступают из оперативного штаба раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

Ранее правительство России одобрило выделение Министерству здравоохранения денежных средств на приобретение незарегистрированных в РФ лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству ни в коем случае не допустить нехватки лекарств. На лечение амбулаторных больных выделят 15 миллиардов рублей, средства направят в федеральные медицинские организации, больницы и региональные поликлиники.