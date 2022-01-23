«Вас, шмоней, всех раскидаем»: противники вакцинации устроили скандал в Эрмитаже

Противники вакцинации и QR-кодов устроили скандал на входе в Эрмитаж. Они агрессивно себя вели, нецензурно выражались и снимали все происходящее на видео.

Как сообщила пресс-служба Эрмитажа, агрессивно настроенные люди пришли в музей 22 января. Они некультурно себя вели и мешали нормальной работе музейного комплекса.

«Они длительное время мешали другим посетителям и сотрудникам музея, вели себя крайне некультурно: кричали и нецензурно выражались, оскорбляли сотрудников. Помимо этого, „группа жителей города“, как они сами себя называли, публично высказывались против вакцинации, пытались распространять листовки и проводить агитацию», — заявили в Эрмитаже.

Работники музея отметили, что пришедшие не собирались посещать музей, а просто выбрали его в качестве места для проведения своей акции. Все действия скандалисты снимали на видео.

«Я народный контроль, понятно? Вас, шмоней, сейчас всех раскидаем отсюда. Народный контроль к вам пришел», — кричала одна из женщин представителю Росгвардии. Ролик опубликовала «Фонтанка».

Сотрудники Эрмитажа попытались объяснить посетителям необходимость соблюдения введенных норм, но их не стали слушать.