Песков исключил введение локдауна в Москве из-за «омикрона»

Введение локдауна в Москве в связи с ростом заражений коронавирусом на встрече президента России Владимира Путина и мэра столицы Сергея Собянина не обсуждалось. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что власти Москвы уже получили достаточно большой опыт в условиях пандемии, поэтому введение серьезных мер не требуется.

«Путин и Собянин не обсуждали введение локдауна в Москве, опыт работы в условиях пандемии позволяет столице не акцентироваться на таких мерах», — привел слова Пескова ТАСС.

Встреча российского лидера с мэром Москвы прошла в минувший четверг, 20 января. Вопрос пандемии они обсудили в закрытой части. Как сообщил Песков, Собянин рассказал президенту о новой волне коронавируса, связанной с появлением штамма «омикрон», и рассказал о работе городской системы здравоохранения.

На этой же неделе Сергей Собянин сообщил, что количество случаев заражения коронавирусом в городе каждую неделю увеличивается в два раза. Но при этом количество госпитализаций не меняется, что может быть связано с невысокой тяжестью заражения от «омикрона».

Также мэр Москвы продлил ограничения, связанные с удаленной работой и самоизоляцией для пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями, до 1 апреля. Дополнительные ограничения власти российской столицы введут при перегрузке системы здравоохранения.