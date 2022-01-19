Кремль рассказал об отношении Путина к Назарбаеву

Обращение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к нации является исключительно внутренним делом этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что у Владимира Путина и Назарбаева сохраняются теплые отношения.

Представитель Кремля напомнил, что недавно Путин и экс-лидер Казахстана встречались в Санкт-Петербурге, сообщило URA.RU.

«Действующий глава государства — господин Токаев, и это является для нас основополагающим моментом. Остальное — внутреннее дело Казахстана», — подчеркнул он.

С обращением к населению Казахстана Назарбаев выступил 18 января. В начале месяца в стране прошли митинги, которые переросли в столкновения с правоохранителями и беспорядки.

Назарбаев заявил, что организаторов погромов и убийств нужно найти и привлечь к ответственности. Этим занимаются следователи. Также он указал на то, что не уезжал из страны, а был на заслуженном отдыхе в качестве пенсионера.

Назарбаев добавил, что всей полнотой власти обладает действующий лидер страны Касым-Жомарт Токаев, а слухи на тему конфликта или противостояния в элите абсолютно беспочвенны.