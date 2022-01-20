Байден пообещал России «катастрофу» в случаи эскалации вокруг Украины

Россию ждет «катастрофа» в случае эскалации вокруг Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции, которая была посвящена первой годовщине его президентства.

«Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоевывать Украину», — привело РИА «Новости» слова американского лидера.

Он отметил, что, если Россия сделает это, и в средней и в дальней перспективе ей придется заплатить большую цену.

Главе Белого дома задали вопрос о том, почему угроза новых ограничений должна повлиять на президента России. По словам Байдена, российский лидер Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые Соединенные Штаты готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины.

«Потому что он никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг», — привело агентство ответ Байдена.

Страны Запада и Украина все чаще стали выражать обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у украинских границ. Россия отвергала все обвинения. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что войска РФ перемещаются в пределах территории страны. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.