Удаленка до апреля. В России готовятся к новой волне коронавируса

В России компании готовятся к новой волне коронавируса и переводят сотрудников на удаленную работу. В одних фирмах отправляют домой 30% работников, а в других мера коснется почти 70% подчиненных. Удаленный формат продлится до начала апреля. Не исключено, что волна вируса отступит к тому времени.

В России сотрудников компаний начали переводить на удаленную работу. Еще 18 января премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом попросил работодателей перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Эта мера снизит нагрузку на медицинские учреждения, но не будет мешать рабочему процессу.

Прежде всего перевод на удаленку должен коснуться работников с хроническими заболеваниями и пожилых. Премьер-министр предложил регулярно тестировать на ковид тех сотрудников, которых невозможно перевести на удаленный формат.

Председатель правительства также заявил о создании плана дополнительных мероприятий, которые должны повысить эффективность всей системы здравоохранения.

Мэр Москвы Сергей Собянин также подписал указ о переводе на удаленную работу 30% сотрудников, а там, где это возможно, отправить на удаленку максимально большое число работников. Это требование будет действовать вплоть до 1 апреля 2022 года. Новые ограничения в Москве будут планировать исходя из нагрузки на систему здравоохранения, сообщило РИА «Новости».

Еще раньше, 13 января, бывший санитарный врач Геннадий Онищенко призывал к переводу сотрудников на удаленку из-за распространения варианта «омикрон». Медик напомнил, что при недомогании работникам лучше оставаться дома, а не идти на работу.

Оказались на удаленке

Некоторые российские компании прислушались к требованиям и отправили своих сотрудников работать из дома. По данным Superjob, 11% российских компаний отправили или планируют отправить в ближайшее время свой персонал на дистанционную работу из-за распространения коронавируса.

Одним из таких работодателей стал Сбербанк, который переведет с 20 января 70% сотрудников в Москве на удаленку. В регионах подразделения Сбербанка будут самостоятельно принимать решения об удаленной работе в зависимости от эпидемической ситуации.

Такое же решение приняли РЖД. Компания перевела на работу из дома максимально возможное число работников, которые не участвуют в процессе перевозки. Это были пожилые сотрудники и те, кто не прошел вакцинацию по медицинским показаниям.

В «Газпроме» тоже приняли решение о переводе некоторых подчиненных на работу из дома, написал РБК. Среди них были те сотрудники, которые могут выполнять свои обязанности без прихода на работу. Решение о количестве сотрудников на удаленке будут принимать начальники подразделений и отделов. В дочерних компаниях «Газпрома» дела обстоят так же.

В ВТБ рекомендовали увеличить долю работающих на дому сотрудников до 70%. При этом руководство сохранило введенный режим удаленной работы для половины штата. Еще на прошлой неделе на фоне угрозы новой волны коронавируса Альфа-Банк перевел до 70% сотрудников центрального офиса и региональных подразделений на удаленную работу.

Авиакомпания Smartavia также обязалась перевести на удаленную работу до 50% сотрудников. По словам генерального директора компании, на этот шаг пришлось пойти, чтобы предупредить распространение нового штамма «омикрон». Перевод сотрудников на удаленный формат не отразится на работе, сообщило агентство «Москва».

Новая волна вируса

Перевод на удаленку связан с новой приближающейся волной из-за штамма «омикрон». В Москве количество инфицированных продолжает расти, а вариант начал доминировать среди выявляемых случаев. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число больных увеличивается в геометрической прогрессии. При этом госпитализации не выросли.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, 60% заболеваний пришлось на штамм «дельта», а 40% — на «омикрон». При этом для заболевших сократили срок карантина — теперь он составляет семь дней вместо 14.

Правительство также запланировало меры для замедления роста заболеваемости. Среди них увеличение больничных коек, перепрофилирование больничных отделений под ковидные, закупка лекарств и тестов, а также возможность открывать и закрывать больничные листы не выходя из дома, написал РЕН ТВ.

Вирусологи уже сделали прогнозы относительно новой волны. Она продлится два месяца, и, возможно, в апреле ковид ослабит хватку.