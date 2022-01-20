Скандальную фотосессию у мечети посчитали рекламой пиарщицы. Однако отвечать будет только фотомодель

В Москве очередные блогеры решились оголиться возле храма. На сей раз любители хайпа засветились возле мечети. Несмотря на объяснения о добрых намерениях, фотосессия сильно напоминает пиар-акцию. Правда, ответственность грозит только модели.

Фотосессию у мечети назвали оскорбительной

Столичные прохожие 20 января стали свидетелями неоднозначной фотосессии на фоне Московской соборной мечети. Неизвестная модель, лицо которой скрывала балаклава, позировала фотографу в распахнутом пальто, под которым отчетливо были видны черные белье и чулки. Фото и видео с этим событием быстро наводнили соцсети.

Имам-хатыб столичного храма Ильдар Аляутдинов рассказал «360», что верующие пересылают друг другу видео этой съемки и не скрывают своего возмущения — задеты их чувства. Духовник мусульман не исключил, что напишет заявление в правоохранительные органы: по его мнению, полиция должна оценить поступок женщины.

После фотосессии возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщили в СК.

Выяснилось, что фотосъемкой руководила специалист по рекламе в социальных сетях Мария Катанова. На своей странице в Instagram пиарщица извинилось перед всеми, кого могла задеть фотосессия, однако полиция начала проверку. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих, сообщил Telegram-канале «Агентство „Москва“».

Пиарщицу поймали на нестыковках

Мария Катанова называет себя «мамой SMM», ведет семинары, которые рекламирует на своих страницах в социальных сетях и сайте. Однако она решительно отказалась принимать на себя ответственность за скандал. По версии таргетолога, которую она озвучила «360», с девушкой-моделью и ее фотографом она не была знакома.

«Я увидела, что девушки хотят сделать фотосессию около храма, и остановилась для того, чтобы это предотвратить. И тут же у меня возникла идея создать гайд по тому, как не надо делать, потому что эта волна хайпа идет уже давно. Никто не раздевался, я сказала девушкам не делать этого и попросила сделать фото для меня, для гайда», — объяснила Катанова.

Пиарщица действительно опубликовала свой «гайд», там собраны различные аналогичные скандалы различных блогеров: снимки оголенных девушек на фоне храмов, скандальное фото Руслана Бобиева, примеры ложной благотворительности и глупых высказываний. В список вошел даже японец, выдававший себя за красавицу-байкершу.

Вот только вряд ли все это стоило фотографий у Московской соборной мечети, которые, кстати, так и не попали в пресловутый гайд. Кроме того, журналисты Life нашли запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как Катанова, девушка и ее фотограф после снимков у мечети сели в одну машину.

Модели в чулках грозит штраф или срок

Депутат Госдумы Сергей Боярский в разговоре с «360» отметил, что пока нет предпосылок для того, чтобы ввести ответственность не только для моделей, которые снимаются в подобных скандальных фотосессиях, но и для других участников съемки — фотографов, пиарщиков, и прочей свиты любителей хайпа.

«Как видите, похожие резонансные случаи не прибавляют житейского ума всем, кто продолжает заигрывать с законом. Видимо, должна накопиться критическая масса уголовных дел и публичного осуждения, чтобы люди прекратили это делать. А вот расширение ответственности, думаю, будет пока преждевременным», — сказал Сергей Боярский.

При этом юристы уверены, что по статье 148 Уголовного кодекса РФ девушке-модели может грозить либо штраф до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы за несколько лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. При этом адвокат Александра Гудименко уточнила, что участникам скандальной фотосессии стоит опасаться и физической расправы, рассказал Life.

Хайп не приносит стабильных денег

Член «Российской гильдии маркетологов» Николай Григорьев отметил, что у пиарщиков есть границы не только моральные, но и законодательные. Однако далеко не новость, что есть люди, которые готовы на все ради скандала, ради хайпа и ради известности. Никакого отношения к маркетингу это не имеет.

«Маркетинг настроен на то, чтобы соответствующий бизнес, не важно — личный или корпоративный, выстраивал свой бренд, свою репутацию и капитализацию с точки зрения нематериальных активов. Это не про то, что на вас показывают пальцем и говорят: „Во дурак!“, а про то, как себя капитализировать. Это главное отличие маркетинга от тупого хулиганства», — пояснил Николай Григорьев.

Он добавил, что есть немало примеров, когда скандальные пиар-акции получали уголовные последствия. Их героев все знают, их имена прогремели во всех СМИ, но вот вопрос — что они себе заработали? Только разовый заработок и статью Уголовного кодекса. В то время как правильный подход позволяет заработать и зарабатывать. Таких перспектив у хулиганских акций попросту нет.