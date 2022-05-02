Обмен летчика Ярошенко, Болгария и Польша без газа, удары по Херсону. Неделя в фотогалерее

Российский летчик Константин Ярошенко вернулся домой после 10 лет тюрьме США. Его обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида. «Газпром» приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу. Страны просрочили платежи по новой схеме в рублях. Херсон под ударами украинских ракет.

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 25 апреля по 1 мая в фотогалерее «360».

Ярошенко. Возвращение домой

Осужденного на 20 лет тюремного заключения в США российского летчика Константина Ярошенко обменяли на американского студента Тревора Рида, отбывавшего наказание в российской тюрьме за нападение на полицейских.

Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии по подозрению в перевозке крупной партии кокаина. Его депортировали в США, где суд в 2011 году отправил его отбывать наказание. Своей вины летчик не признал.

Обмен заключенными прошел в Турции. Из американского самолета вывели Ярошенко, из российского Рида и в сопровождении дипломатов каждый пошел на борт своей страны. В московском аэропорту Внуково летчик встретился с женой и дочерью, которых о наконец смог обнять.

Ярошенко рассказал о перенесенных пытках сначала в Либерии, а потом в тюрьме США. По его словам, первые два дня после экстрадиции он находился в специальной комнате, где столкнулся с серьезным физическим и психологическим давлением.

Ярошенко подчеркнул, что все дело против него было изначально искусственным. Главной целью был Виктор Бут, который продолжает отбывать наказание в тюрьме США.

Газовые отказники

Российская компания «Газпром объявила о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию. Обе страны не оплатили ранее полученные объемы по новым правилам в рублях до установленного срока, 26 апреля. В компании подчеркнули, что готовы снова начать прокачку газа, если страны готовы провести платежи в соответствии с новыми требованиями.

Власти Болгарии заявили, что пока никаких дополнительных действий предпринимать они не будут. В конце этого года контракт с «Газпромом» подходил к концу и продлевать его они не хотели. В министерстве энергетики заявили, что намерены завершить свой проект газопровода с соседней Грецией и увеличить объемы газохранилища.

Правительство Польши подчеркнуло, что не намерены восстанавливать поставки российского газа ни при каких условиях. Уполномоченный кабмина республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что сотрудничество с «Газпромом» прекратилось раз и навсегда. По его словам, энергоноситель страна начнет получать из Норвегии.

Но спустя два дня официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что власти Польши получают российский газ обратным реверсом из Германии. Обратная прокачка продолжает идти через трубопровод «Ямал — Европа» в прежних объемах — 30 миллионов кубометров.

Украина напоминла Херсону о себе

Украинские войска оставили Херсон еще в начале марта. С приходом в город российских военных там начала налаживаться жизнь. В среду ВСУ напомнили о себе, запустив несколько ракет «Точка-У» и ударив из реактивной системы залпового огня «Ураган».

Несколько мощных взрывов прогремели около городского телецентра. Целью украинских военных могло быть здание администрации, где располагались российские войска. Транслирующая телеканалы вышка удары выдержала и устояла.

Работающие в городе журналисты сообщили, что обстрел шел со стороны Николаевской области — место дислокации ВСУ. В Министерстве обороны России заявили, что целями ракетных ударов ВСУ стали жилые кварталы, а на следующий день сообщили, что расположенную в Николаевской области установку «Точка-У» уничтожили вместе с расчетом.

Глава областной администрации Владимир Сальдо назвал обстрел города украинскими войсками подтверждением, что Киев отказался от Херсона.

Покушение на журналистов

Сотрудники ФСБ пресекли покушение на журналиста Владимира Соловьева. Но после выяснилось, что жертв убийств готовилось больше. Первым о задержании группировки, готовившей ликвидацию сотрудников российских СМИ сообщил президент России Владимир Путин.

После его выступления Центр общественных связей ФСБ сообщил, что атаку на Владимира Соловьева готовили по заказу СБУ сторонники радикального неонацистского движения.

Глава ФСБ Александр Бортников уточнил, что задержали шестерых москвичей лава ведомства пояснил, что террористы следили за Соловьевым и выбирали место для покушения. В Следственном комитете добавили, что боевики готовились взорвать машину журналиста.

Телеведущий поблагодарил сотрудиников силовых ведоств за спасение своей жизни. Он не исключил, что за организацией покушения стоит президент Украины Владимир Зеленский. После того, как ФСБ опубликовала видео задержания и предварительных допросов подозреваемых все узнали, что готовилась целая серия покушений. В список потенциальных жертв террористы включил: Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Тиграна Кеосаяна, депутата Госдумы Евгения Попова, а также Маргариту Симоньян.

Глава Союза журналистов Владимир Соловьев заявил, чтоп после предотвращенного покушения всем известным сотрудникам СМИ необходимо обеспечить охрану.

Приднестровье повысило до «красного»

Серия нападений и взрывов произошла в Приднестровье на этой неделе. Первым пострадало здание Министерства государственной безопасности в Тирасполе, детонация бомб произошла в районе села Парканы, а также неизвестные подорвали вышки радиотелецентра около поселка Маяк.

Совет безопасности республики на внеочередном совещании объявил «красный» уровень террористической угрозы.

Президент Молдавии Майя Санду не исключила, что за взрывами и нападением стоят противоборствующие силы региона. Точку в этом вопросе поставил глава Приднестровья Вадим Красносельский. Он назвал случившееся терактами и подчеркнул, что за ними стоят боевые группы, проникшие с территории Украины. Он призвал власти Киева отреагировать и начать расследование. МВД республики сообщило, что с территории Украины прилетали военные дроны, которые открывали огонь по селу Колбасна, где находится склад еще советского вооружения. Один из крупнейших арсеналов Европы. Кроме того, на территории радиотелецентра нашли 10 взрывных устройств. На фоне обострения ситуации в Приднестровье отменили Парад Победы.

Стрельба в тихий час

Вооруженный охотничьим ружьем молодой человек устроил стрельбу в детском саду «Рябинка» села Вешкайма Ульяновской области. Во время тихого часа он ворвался в помещение, ранил одну воспитательницу, застрелил вторую, которая помешала ему пройти к детям, а после убил двоих воспитанников и покончил с собой.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что напавший на детский сад состоял на учете у психиатра.

СМИ сообщили, что ружье нападавший забрал у пенсионера, с которым был знаком. Он уговорил мужчину отправиться с ним на карьер, чтобы пострелять. Тело владельца оружия нашли после выстрелов в детском саду.

Жители села принесли цветы и игрушки к зданию дошкольного учреждения, где погибли двое детей. Там организовали стихийный мемориал. Власти Ульановской области объявили день траура по погибшим. Губернатор региона Алексей Русских заявил, что подаст ходатайство о представлении убитой воспитательницы к государственной награде.

Люди вышли из «Азовстали»

Мирные жители начали покидать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Первыми в минувшую пятницу, 29 апреля, вышла семейная пара с ребенком. На следующий день территорию покинули еще 25 человек, а после число эвакуированных увеличилось до 80.

В Министерстве обороны России объявили, что эвакуацию провели по инициативе президента Владимира Путина. В ведостве добавили, что часть вышедших на поверхность доставили в Безыменное, где находится лагерь беженцев. Там им предоставят еду, ночлег и медицинскую помощь. Тех, кто заявил о намерении перейти на территорию подконтрольную Киеву передали представителям ООН и Красного Креста.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что люди выходили с предприятия с вещами и даже с домашними питомцами.

Об эвакуации мирных жителей с территории мариупольского комбината договорились президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Украину посадят на ленд-лиз

Сенат и Палата представителей Конгресса США одобрили законопроект о ленд-лизе для Украины. Документ предусматривает поставки оружия по упрощенной процедуре с отсрочкой оплаты на несколько лет. Это дополнительное вооружение, потому что часть поставят еще и европейские страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что Россия завершила расплачиваться по долгам ленд-лиза за оружие, которое США присылали во время Великой Отечественной войны только в 2006 году, спустя 61 год после Победы.

Одних поставок современного оружия для украинской армии недостаточно. Им нужно уметь управлять, напомнил в беседе с «360» военный историк Юрий Кнутов. Он не исключил, что для обучения украинских солдат США могут прислать еще и собственных советников. Без них в руках ВСУ новое вооружение окажется бесполезным. Закон о ленд-лизе вступит в силу после подписания президентом США Джо Байденом.

Twitter достался Маску

Совет директоров компании Twitter после недолгого сопротивления разрешил продать платформу Илону Маску за 44 миллиарда долларов. Ранее предприниматель и миллиардер неоднократно критиковал социальную сеть за цензуру, блокировку неугодных. Он пообещал превратить Twitter в место с полным соблюдением свободы слова и вывести компанию с биржи.

Генеральный директор компании Параг Агравал заявил, что пока неизвестно в каком направлении после завершения сделки будет двигаться платформа. Но сделку уже одобрил один из сооснователей Twitter и бывший генеральный директор Джек Дорси. Он назвал Илона Маска едиственным человеком, кто может вдохнуть новую жизнь в его «главное разочарование». Все очень ждали комментария от бывшего президента США Дональда Трампа, которому после штурма Капитолия администрация Twitter навсегда закрыла доступ. Бывший американский лидер заявил, что возвращаться он не намерен, так как теперь у него есть своя платформа Truth, которую он хочет развивать.