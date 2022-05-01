Появилось видео с выходом людей с территории «Азовстали»

Остававшиеся на территории завода «Азовсталь» мирные жители вышли из подвалов по гуманитарным коридорам, которые обеспечили российские военные и Народная милиция Донецкой Народной Республики. Кадры с места событий опубликовало Министерство обороны России.

В Министерстве обороны России сообщили, что всего с территории завода вывели 80 мужчин, женщин и детей. Эвакуацию провели по инициативе президента России Владимира Путина.

На кадрах можно увидеть, как толпа выходит с территории предприятия. Часть людей идет с дорожными сумками. Некоторые ведут на поводках собак. Около дороги находится несколько автобусов, куда рассаживаются эвакуированные. Их доставили в Безыменное в ДНР, где расположен пункт приема беженцев. Он представляет собой палаточный городок.

Освобожденных людей, которые захотели выехать на территории, подконтрольные Киеву, передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.