Украина отказалась от Херсона. Местные власти — об обстрелах города
Глава Херсонской администрации Сальдо: обстреляв Херсон, Украина от него отказалась
Обстрел Херсона, который вели ВСУ, в Херсонской области сочли отказом киевского режима от жителей города. Система противовоздушной обороны сбила несколько «Точек-У».
Отношение украинских властей к собственным гражданам оценил глава областной администрации Владимир Сальдо. Его слова привел RT.
«Сам факт применения такого боевого оружия над мирным городом говорит о том, что киевский режим отказался от херсонцев», — подчеркнул Сальдо.
Он добавил, что 28 апреля над городом сбили несколько ракет «Точка-У» и поразили системы залпового огня «Ураган». Работу систем ПВО глава администрации Херсонской области назвал эффективной.
Об уничтожении «Точки-У», из которой обстреливали Херсон, заявляли и в Минобороны РФ. Ракетный комплекс располагался на территории Николаевской области.
Обстрелы ВСУ мирного населения объяснили истерикой.