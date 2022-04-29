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    29 апреля 2022, 19:32

    Украина отказалась от Херсона. Местные власти — об обстрелах города

    Глава Херсонской администрации Сальдо: обстреляв Херсон, Украина от него отказалась

    Александра Ломейко

    Обстрел Херсона, который вели ВСУ, в Херсонской области сочли отказом киевского режима от жителей города. Система противовоздушной обороны сбила несколько «Точек-У».

    Отношение украинских властей к собственным гражданам оценил глава областной администрации Владимир Сальдо. Его слова привел RT.

    «Сам факт применения такого боевого оружия над мирным городом говорит о том, что киевский режим отказался от херсонцев», — подчеркнул Сальдо.

    Он добавил, что 28 апреля над городом сбили несколько ракет «Точка-У» и поразили системы залпового огня «Ураган». Работу систем ПВО глава администрации Херсонской области назвал эффективной.

    Об уничтожении «Точки-У», из которой обстреливали Херсон, заявляли и в Минобороны РФ. Ракетный комплекс располагался на территории Николаевской области.

    Обстрелы ВСУ мирного населения объяснили истерикой.