Обстрел Херсона, который вели ВСУ, в Херсонской области сочли отказом киевского режима от жителей города. Система противовоздушной обороны сбила несколько «Точек-У».

Отношение украинских властей к собственным гражданам оценил глава областной администрации Владимир Сальдо. Его слова привел RT.

«Сам факт применения такого боевого оружия над мирным городом говорит о том, что киевский режим отказался от херсонцев», — подчеркнул Сальдо.

Он добавил, что 28 апреля над городом сбили несколько ракет «Точка-У» и поразили системы залпового огня «Ураган». Работу систем ПВО глава администрации Херсонской области назвал эффективной.

Об уничтожении «Точки-У», из которой обстреливали Херсон, заявляли и в Минобороны РФ. Ракетный комплекс располагался на территории Николаевской области.

Обстрелы ВСУ мирного населения объяснили истерикой.