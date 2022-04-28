«Не хотелось жить». Ярошенко рассказал о нечеловеческих пытках в американской тюрьме

Российский летчик Константин Ярошенко после возвращения из США рассказал о тюремных пытках. По его словам, в какой-то момент издевательств ему даже не хотелось жить.

«Находилась комната пыток, где меня пытали в течение двух с половиной дней. С нечеловеческими пытками, физическим и психическим давлением, с оказанием огромнейшего давления. В какой-то момент даже не хотелось жить, приходить в себя, когда я терял сознание, не хотелось приходить в этот мир», — сказал Ярошенко в интервью RT.

Он добавил, что ему все-таки удалось выстоять и выжить. При этом заключенного пытали жестко и профессионально. Как отметил летчик, тюремщики знали, как и куда бить, чтобы человек оставался жив.

«Били по пяткам, выбили зубы, отбили внутренние органы, сломали кости мне на ногах», — перечислил Ярошенко.

Российского летчика обменяли на американского студента Тревора Рида. Ярошенко провел в американской тюрьме 12 лет. Его арестовали в 2010 году, обвинив в организации поставки крупной партии кокаина. Летчика задержали в Либерии, а затем отправили в США.