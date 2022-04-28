Гутерриш и Зеленский обсудили эвакуацию мирного населения с «Азовстали»

В ООН заявили, что обсуждения операции по эвакуации мирного населения из Мариуполя идут по нескольким направлениям. Генсек организации Антониу Гуттериш поднял этот вопрос на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В беседе с украинским лидером Гуттериш в том числе затронул проблему вывоза гражданских, которые остались на «Азовстали». Его слова на совместной пресс-конференции с Зеленским привело РИА «Новости».

«Сегодня у нас с президентом Зеленским была возможность обсудить этот вопрос», — подчеркнул генсек ООН.

Он напомнил, что в ходе визита в Москву поговорил про это с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер дал свое согласие на участие ООН и МККК в эвакуации мирных жителей с территории мариупольского комбината.

Заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак заметил, что ООН ведет переговоры на этот счет по разным направлениям.

«Обсуждения ведутся в множестве мест», — процитировал его ТАСС.

По словам Хака, МККК и ООН находятся на связи с украинскими властями. А представители Управления по координации гуманитарных вопросов всемирной организации ведут обсуждение с Минобороны РФ.