Украина получит новую порцию вооружения. Расплачиваться за помощь Европы придется годами

Норвегия передаст Украине современное вооружение, а именно —100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль». Свою «помощь» украинской стороне уже направили ряд других европейских стран, а также США. Вот только расплачиваться за такую «услугу» придется не одному поколению украинцев. Евросоюз и вовсе может так загнать собственный народ в экономический кризис. Тем временем в выигрыше от затягивания ситуации останется лишь американский военно-промышленный комплекс.

Передача ЗРК Украине

Норвегия отправит Украине 100 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Мистраль». Эта разработанная во Франции техника предназначена для поражения низколетящих вертолетов и самолетов. О ее поставках на Украину ранее сообщило норвежское Минобороны. Власти страны приняли такое решение, так как боятся, что спецоперация РФ «может затянуться».

В пресс-релизе ведомства отметили, что Украина «зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии». Глава министерства Бьерн Арильд Грам подчеркнул, что поставки эффективного оружия «принесут большую пользу Украине».

«ЗРК не будет использоваться Вооруженными силами Норвегии, но это по-прежнему современное и эффективное оружие», — отметил он.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС более оперативно доставлять оружие на Украину. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк жаловался на долгие сроки поставок. Более того, он заявил, что ЕС якобы дает не то оружие, которое просит Украина.

Расплата за оружие

Поставки вооружения бывают разного типа. Один из возможных вариантов — безвозмездные. Их осуществляет ряд европейских стран. Они по требованию США отправляют технику, в основном советского образца, которая подлежала утилизации. Об этом «360» рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Ее отправляют бесплатно, в виде дара. Воюйте на здоровье», — отметил он.

Другая часть техники поступает в лизинг. Оплата за нее идет в рассрочку. Это современное вооружение, за которое еще не одно поколение украинцев будет рассчитываться, уверен Подлесный. Схожую точку зрения выразил и директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Украина так или иначе будет расплачиваться. Кроме того, США приняли законопроект, который позволяет осуществлять поставки американского оружия на территории Украины по ленд-лизу. Имеются в виду обязательства режима Владимира Зеленского в последующем так или иначе рассчитаться за указанные поставки. В любом случае они носят исключительно дестабилизирующий характер для ситуации на Украине», — пояснил Коротченко.

Есть и третий вариант поставок — более сложный, пояснил Подлесный.

«Европа, в частности Германия, Прибалтика, если у них хватит денег, будут покупать современное вооружение у США и передавать его безвозмездно Украине. Так страна получит это вооружение даром, но за него заплатит Европа. Таким образом, США — в полном шоколаде», — отметил эксперт.

Выигрывает лишь США

Подлесный пояснил, что американцы поставляли и продолжают поставлять свое вооружение в кредит. Более того, они продают его Европе, чтобы та передавала его Украине. Соответственно, таким образом увеличиваются масштабы работы военно-промышленных комплексов (ВПК) США на возмещение переданного или проданного украинской стороне оружия.

«Самую большую выгоду от этого (конфликта на Украине — прим. ред.) имеют США, а конкретно — их ВПК, который обновляет вооружение. <…> Новые заказы позволяют воспроизводить новейшее вооружение. И США, то есть государство, оплачивают ВПК, этот заказ. Выгода со всех сторон для США», — отметил Подлесный.

При этом американская сторона заявляет на весь мир, что помогает «свободолюбивой Украине отстоять свою территориальную независимость».

Европа загоняет народ в кризис

Для Европы все это не особо выгодно, отметил Подлесный. По его словам, так она избавилась от устаревших систем, которые было необходимо куда-то деть.

«Также это пиар для европейских стран, что они тоже помогают „освобождать свободолюбивую Украину“. На самом деле они просто утилизируют старое вооружение», — подчеркнул политолог.

При этом Европа теряет миллиарды евро, закупая у США ненужное оружие. Так власти европейских стран истощают собственную экономику, уверен Подлесный.

«США тоже истощают свою экономику. Но они восстанавливают ее за счет Европы и за счет разгона гиперинфляции у себя. <…> Фактически все страны, которые ведут расчеты в долларах, помогают США в создании этой бумажной, ничем не подкрепленной денежной массы», — заключил политолог.