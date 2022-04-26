Санду связала взрывы в Приднестровье с противоборствующими силами в регионе

К организации взрывов в Приднестровье якобы причастны противоборствующие внутри этого региона силы. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду.

По ее словам, к эскалации стремятся лица, которые заинтересованы в том, чтобы дестабилизировать обстановку, расследование по фактам взрывов продолжается, написало РИА «Новости».

«По нашей информации, попытки эскалации связаны с силами внутри Приднестровья, которые <…> заинтересованы в дестабилизации ситуации, однако мы продолжаем собирать информацию», — сказала Санду после заседания Высшего совета безопасности.

Ранее в МВД Приднестровской Молдавской Республики заявили, что в здание Министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета.

Помимо этого, ведомство сообщило о том, что в поселке Маяк Григориопольского района неизвестные подорвали две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио. В Приднестровье объявили «красный» уровень террористической опасности.