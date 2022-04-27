Россия полностью приостановила поставки газа в Болгарию и Польшу в связи с неоплатой в рублях. Об этом заявили в «Газпроме».

В компании уточнили, что поставки голубого топлива болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNIG приостановлены до их оплаты в соответствии с новым порядком — в рублях, написало РИА «Новости».

По данным немецкого оператора газотранспортной сети Gascade, заявка на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» сегодня выросла в пять раз. Накануне PGNIG опровергала сообщения, что «Газпром» перестал экспортировать туда газ по ямальскому контракту из-за неуплаты. В компании заявили, что Польша должна оплатить поставки по новой схеме 27 апреля.

Газопровод «Ямал — Европа» используется для поставок газа через Белоруссию и Польшу в Германию. С 7 апреля он работает в режиме реверса.