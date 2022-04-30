ВСУ не справятся с поставленным по ленд-лизу оружием США

Обещанная американцами Украине современная военная техника по закону о ленд-лизе предполагает умение с ней обращаться. В обычное время это занимает от четырех до пяти лет. ВСУ достаточным временем не обладают, а значит, начнут получать прямые консультации от инструкторов НАТО. Об этом «360» заявил военный историк Юрий Кнутов.

Эксперт рассказал, что в список обещанного американцами оружия вошли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Patriot. В России есть схожие по боевым характеристикам «Тор» и С-300, на изучение которых будущие операторы тратят от четырех до пяти лет.

«Сами украинцы не справятся с этим. Обязательно будут американские и натовские советники. <…> То есть вмешательство альянса на сегодняшний день становится полным. Они от этого отказываются, но сейчас мы фактически видим войну против нашей страны», — заявил Кнутов.

Он напомнил, что военные США уже признались, что занимаются подготовкой украинских военных. По мнению эксперта, курсы для них начались задолго до начала военной операции. В подтверждение своих слов Кнутов привел слова Зеленского, который в декабре заявил о начале тесного сотрудничества с рядом стран.

«То есть фактически он проболтался, что шла подготовка к нападению на Донбасс и Крым. Учитывая, что им могло потребоваться оружие НАТО, то военных отправили заранее для изучения современных видов вооружений», — добавил военный историк.

Законопроект о ленд-лизе одобрила палата представителей конгресса США. Документ предусматривает упрощенные поставки вооружения на Украину. Как пояснил глава офиса Зеленского Андрей Ермак, расплачиваться страна за оружие будет постепенно. Поставки начнутся после того, как президент Байден подпишет этот закон.