Власти Ульяновской области подтвердили гибель 4 человек в детском саду

Власти Ульяновской области в беседе с «Интерфаксом» подтвердили факт вооруженного нападения на детский сад в Вешкаймском районе. Там уточнили, что на месте погибли четыре человека.

В заведение пришел вооруженный двуствольным охотничьим ружьем ИЖ-27 мужчина. По данным Telegram-канала Baza, ружье зарегистрировано на 68-летнего местного жителя. Но напавший на детский сад выглядит моложе. Опознать злоумышленника пока не смогли. Владельца оружия разыскивают сотрудники полиции.

По предварительным данным, вооруженный мужчина вошел в детский сад через главный вход во время тихого часа. Он поднялся на второй этаж, где открыл стрельбу, ранив двух сотрудниц и убив двоих детей. После этого стрелок покончил с собой.

Мотивы нападавшего неизвестны. На месте работают сотрудники полиции и криминалисты.