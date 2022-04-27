Болгария осталась без газа. Политики страны забыли о народе в угоду Западу

Поставки российского газа в Болгарию остановлены. Правительство страны пообещало найти выход, но аналитики уверены, что болгарам придется дорого платить за дружбу с США и членство в ЕС. Ожидается, что цены только на отопление в стране поднимутся втрое.

Днем 27 апреля «Газпром» заявил, что полностью остановил поставки газа в Болгарию. Дело в том, что в России 1 апреля вступил в силу указ президента страны Владимира Путина, согласно которому недружественные страны должны платить за поставляемый российский газ в рублях. Болгария отказалась это делать.

Вице-премьер Болгарии Ассен Василев в марте напомнил, что в конце 2022 года истекает срок 10-летнего контракта по поставкам российского газа. Продлевать его или заключать новый договор болгары не намерены. Власти страны собираются покупать газ у Азербайджана.

Кроме того, они намерены рассмотреть альтернативные проекты: трубопровод с соседней Грецией и расширение единственного в стране газохранилища. В Министерстве энергетики Болгарии заявили, что пока стране не нужно принимать никаких ограничительных мер для потребления.

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Болгарский народ за Россию

Отказ оплачивать российский газ в рублях не первое проявление недружественной политики Болгарии. Ранее из страны выслали 10 российских дипломатов — болгарский МИД заявил, что их «деятельность несовместима со статусом», и потребовал покинуть территорию государства в течение 72 часов.

Спустя две недели первого секретаря посольства РФ в Софии объявили персоной нон грата. Болгарская прокуратура заявила, что дипломат якобы занимался разведывательной деятельностью.

Начиная с 16 апреля в порты Болгарии запретили заходить судам под флагом России. Исключение сделали только для кораблей, везущих энергоносители, гуманитарную помощь или ядерное топливо.

При этом простые жители страны осуждают политику правительства и поддерживают Россию. Болгары выходят на митинги и требуют отказаться от военной помощи Украине. Люди осудили призыв премьер-министра Болгарии жертвовать деньги для закупки боеприпасов.

Болгарию подавляет Запад

Экономист и политический аналитик Валерий Корнеев пояснил «360», что Болгария находится под огромным давлением Соединенных Штатов Америки. В свое время балканское государство даже полностью отказалось от российского газопровода, хотя это было для него чрезвычайно выгодно.

«Мы готовы были прямо к ним провести газопровод — и они бы еще и на транзите зарабатывали. Но так как правительство Болгарии послушало Евросоюз и США, они отказались. Поэтому мы построили газопровод через Турцию, который благополучно обошел Болгарию и сейчас заходит в Европу», — напомнил аналитик.

По его словам, Болгария — полностью зависимая страна, а ее правительство действует не в интересах родины, а исключительно Запада. Чтобы нанести какой-то ущерб России, они готовы поставить на карту остатки независимости и экономики, добавил Корнеев.

США нацелены на европейский бизнес

Корнеев отметил, что от экономики Болгарии мало что осталось: промышленности практически нет — ее по указке Евросоюза распилили на металлолом. Хотя болгарские власти говорят, что запасли определенное количество газа, это не спасет страну от кризиса, добавил он.

«Граждане будут платить в три раза больше за отопление. Как это касается правительства Болгарии? Да никак, они люди богатые, им все равно. Евросоюз не сможет оказать никакой помощи — у него, собственно говоря, у самого не особенно хорошо с деньгами», — отметил аналитик.

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Он напомнил, что не так давно Германия вынуждена была занимать 40 миллиардов евро у ЕС, хотя страна была его основным спонсором. Однако у немцев кончаются деньги и у них есть проблемы с собственными поставками газа, добавил Корнеев. При этом Евросоюз уже объявил, что каждая страна должна сама определять порядок оплаты.

«Те, которые более-менее самостоятельные, спокойно платят в рублях и получают дешевый газ из России. А те страны, которые находятся полностью под внешним управлением, готовы застрелить население для того, чтобы потрафить пожеланиям из-за океана», — сказал Корнеев.

Аналитик добавил, что США хотят, чтобы страны Европы чувствовали себя как можно хуже — тогда европейский капитал и производство уйдут в Соединенные Штаты. Он напомнил, что сегодня значительная часть немецкого бизнеса думает о том, чтобы перебраться за океан.

Газ вырос в цене

Помимо Болгарии Россия остановила поставки газа в Польшу, власти которой также отказались от оплаты в рублях. После объявления об отключениях цены на газ резко выросли и уже превысили 1300 долларов за тысячу кубометров, сообщил «Бизнес-журнал».

При этом Венгрия нашла возможность проводить оплату за газа в рублях. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что у них нет никаких проблем: счет в Газпромбанке будут пополнять в евро и конвертировать в рубли, а после — переводить поставщику.

Австрийские власти тоже приняли условия России по оплате газа в рублях. Таким же образом будет оплачивать газ Армения, сообщил министр экономики Ваган Керобян.