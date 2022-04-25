Соловьев поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения

Организация теракта, направленного против российского телеведущего Владимира Соловьева, напрямую связана с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сам журналист заявил в беседе с РИА «Новости».

Он подчеркнул, что не замечал за собой никакой слежки. Телеведущий добавил, что встречаться с задержанными участниками нацистской группировки он не намерен, но готов говорить с заказчиком покушения.

«Я думаю, что это напрямую имеет отношение к Зеленскому, потому что Зеленский напрямую угрожал, то есть он не раз упоминал мою фамилию», — сказал Соловьев.

Отдельно журналист поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращенный теракт, направленный против него.

Сотрудники ФСБ совместно со следователями задержали участников нацистской группировки, которые планировали покушение на журналиста Владимира Соловьева. В ходе обыска у задержанных изъяли оружие, среди которого оказались пистолеты, граната, самодельные бомбы и «коктейли Молотова».

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада перешли к прямому террору против журналистов после провала на информационном фронте. Российский лидер добавил, что сотрудникам силовых ведомств известны имена кураторов украинских националистов, поставивших целью ликвидацию сотрудников российских СМИ.