«Дети, простите». Жители стали приносить цветы к детсаду после стрельбы в ульяновском селе

Жители поселка Вешкайма Ульяновской области стали приносить цветы к детскому саду, где мужчина застрелил одну сотрудницу и двух детей. У здания появился стихийный мемориал.

Люди продолжают приносить к детскому саду цветы и мягкие игрушки, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Местные жители зажигают свечи и устанавливают таблички со словами «Дети, простите» и «Скорбим, помним, любим». Сейчас на месте дежурят сотрудники Росгвардии, а территория детского сада закрыта.

Днем 26 апреля мужчина пришел в детский сад «Рябинка» с ружьем ИЖ-27. На крыльце он выстрелил в одну из сотрудниц, а потом убил двух детей и нянечку на втором этаже. Стрелок покончил с собой, его тело нашли в комнате с детьми.

Следователи завели уголовное дело об убийстве и приступили к расследованию. Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, предполагаемый стрелок состоит на учете в психдиспансере. Родственники мужчины рассказали, что он жил вместе с родителями и никогда не был общительным.