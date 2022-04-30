Группа из 25 человек вышла с территории «Азовстали»

Группа из 19 взрослых и шести детей покинула территорию завода «Азовсталь». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

Эту информацию подтвердил журналист ТАСС. Он подчеркнул, что шести эвакуированным детям нет 14 лет.

Накануне телеканал «Россия 24» показал репортаж о том, что через гуманитарный коридор с территории завода «Азовсталь» вышла семейная пара с ребенком. Эвакуированные рассказали, что до узнали про возможность выхода, случайно настроив найденный на предприятии радиоприемник.

Военный историк Юрий Кнутов в беседе с «360» заявил, что всех покидающих территорию завода «Азовсталь» необходимо тщательно проверять, так как есть риск, что под видом мирных жителей эвакуироваться могут боевики националистических батальонов.

Он напомнил, что даже вышедшую пару заподозрили в том, что женщина была известной снайпершей, а мужчина — поклонником нацистской идеологии.

Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что военные находятся в постоянном контакте с боевиками, заблокированными на «Азовстали».

Российский лидер отметил, что участникам вооруженных формирований предлагали сложить оружие в обмен на сохранение жизни. Но ответа от них пока нет. Путин отметил, что ему известно о заявлениях Киева, что в подвалах находятся мирные люди, тогда украинские бойцы должны их отпустить. Или их действия можно рассматривать как терроризм.