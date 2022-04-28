Телевышка в Херсоне устояла после удара со стороны украинских войск

Телевышка в Херсоне устояла после ракетного удара, который нанесли украинские войска. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

По его данным, телевышка не получила видимых повреждений. Эта вышка ретранслирует российские каналы в городе и области.

В центре Херсона поздним вечером, 27 апреля, прогремела серия взрывов. Ракеты прилетели со стороны позиций украинских войск. По данным СМИ, удар нанесли как минимум двумя ракетами «Точка-У» и несколькими «Ураганами».

Ракету «Точка-У» удалось сбить силами российских ПВО. Здание администрации могло быть целью украинских военных. Его контролируют российские войска. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах в Херсоне, украинские войска выпустили по городу три ракеты «Точка-У», из них две удалось сбить.

Местные жители позже опубликовали в социальных сетях видеозапись, на которой запечатлен удар по телевышке города. На опубликованных кадрах видно яркую вспышку, которая озаряет ночное небо.

Российские военные в начале апреля взяли здание администрации Херсона под свой контроль. Город зачистили от украинских боевиков. После этого началось освобождение Херсонской области.