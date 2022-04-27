Российский летчик Ярошенко встретился с семьей в Москве

Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида, прилетел в Москву. Кадры встречи россиянина с его семьей показал телеканал «Россия 1».

Самолет, на борту которого находился Ярошенко, приземлился в аэропорту Внуково.

Как признался россиянин, 12 лет в тюрьме США дались ему очень тяжело. Выдержать все помогли семья и вера.

Константина Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии. Россиянина обвинили в организации поставки крупной партии кокаина. Его депортировали в США, где в сентябре 2011-го суд приговорил летчика к 20 годам тюрьмы. Наказание он отбывал в Америке.

В среду, 27 апреля, российского летчика Константина Ярошенко обменяли на американского студента Тревора Рида, которого в России осудили за драку с полицейскими. В МИД РФ подчеркнули, что обмен прошел после длительных переговоров.

В Сети также появилось кадры самого обмена. Это событие можно считать победой российской дипломатии, считает полковник Службы внешней разведки в отставке Елена Вавилова.