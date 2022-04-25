СБУ «заказала» российских журналистов. Потенциальной жертвой неонацистов оказался не только Владимир Соловьев

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на российского телеведущего Владимира Соловьева. Убийство журналиста готовили шесть участников запрещенного в России террористического движения National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила»)*. После задержания молодые люди заявили, что действовали по приказу кураторов СБУ и список потенциальных жертв был больше, чем один телеведущий. «360» собрал все, что известно по подготовке покушения на журналиста.

Завербованные СБУ

Первым о задержании террористической группы, готовившей ликвидацию российских журналистов сообщил президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры. Глава государства подчеркнул, что действия злоумышленников курировала СБУ.

Путин подчеркнул, что украинская спецслужба также действовала не самостоятельно, а выполняла приказ своих кукловодов из западных спецслужб, в частности американского ЦРУ. Все имена участников схемы достоверно известны.

«Поскольку на информационном поле они терпят поражение, одурачивая своих граждан, используя свое монопольное положение на информационном пространстве своих стран и в некоторых других странах, но терпя фиаско здесь, на территории России, они перешли к террору, к подготовке убийств наших журналистов», — заявил Путин.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что задержанные состояли в неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* и планировали убийство телеведушего Владимира Соловьева.

В ходе проведенного обыска у подозреваемых изъяли самодельное взрывное устройство, восемь самодельных зажигательных устройств по типу «коктейля Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, запрещенную литературу и атрибутику, а также поддельные украинские паспорта. После выполнения своего задания участники группировки планировали бежать из страны. Все улики зафиксировали на видео, предоставленное ЦОС ФСБ.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что подготовка шла полным ходом. В ходе допроса участники группировки рассказали, что оружие им передали другие сторонники неонацистских взглядов, а курировала их деятельность СБУ.

Задержанные признались, что кроме Соловьева готовили покушения на телеведущих Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Тиграна Кеосаяна, депутата Госдумы Евгения Попова, а также на главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариту Симоньян. Журналистов участники группировки называли исключительно пропагандистами. Также они получили задание поджигать здания военкоматов и автомобилей с буквой Z.

Глава ФСБ Александр Бортников уточнил, что по делу о покушении на журналистов задержали шестерых москвичей завербованных СБУ. Глава ведомства пояснил, что террористы следили за Соловьевым и выбирали место для покушения.

В пресс-службе Следственного комитета отметили, что террористы планировали взорвать машину телеведущего. В ближайшее время следователи намерены подать ходатайство в суд об для взятия задержанных под стражу.

Благодарность за спасение

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что к планированию покушения имеет прямое отношение президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что получал прямые угрозы от руководителя соседней страны и неоднократно слышал от него свою фамилию.

«Чем-то не даю ему покоя», — отметил журналист и добавил, что после первых же угроз со стороны Зеленского он озаботился своей безопасностью.



Соловьев подчеркнул, что никакой слежки за собой не замечал. Он не исключил, что это заслуга правоохранительных органов, которые оперативно отработали задержание организаторов покушения. Отдельно он поблагодарил сотрудников ФСБ за спасение.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в беседе с РИА «Новости» заявила, что она не боится возможного покушения. Она подчеркнула, что готова умереть за возможность говорить правду, а не отмалчиваться в углу.

«Все люди смертны, умереть за то, что ты не отмалчиваешься в углу, а позволяешь себе роскошь говорить правду и защищать свою Родину так, как ты считаешь правильным и возможным, — это не страшнее, чем медленно угасать от неизлечимой болезни или неминуемой старости. Я отношусь к этому философски и христиански», — подчеркнула она.

Защита журналистов

Сегодня риски для журналистов значительно выросли. Они касаются тех, кто работает в горячих точках, где проходят боевые действия, а также тех, кто выступает на центральных телеканалах и известен каждому. Об этом заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев после покушения на своего коллегу и тезку. Он отметил, что крупные телекомпании уже давно знают об угрозе для медийных лиц, поэтому используют службу собственной безопасности.



«Я по опыту своей работы на Первом канале и на канале „Россия“ могу сказать, что в крупных корпорациях есть собственная служба безопасности. Наверняка у известных медийных личностей она уже есть в связи со спецоперацией на Украине», — заявил председатель Союза журналистов.

Он отметил, что сегодня есть достаточно много информации, когда сотрудники СМИ получают угрозы в личные сообщения или на рабочую точку. Организаторы травли опираются на опыт цветных революций, когда объективно освещавшим события журналистами присылали сообщения об скорой насильственной смерти.

«Я знаю наших коллег, которые просто спали с оружием. Такая практика психологического давления существует и сейчас. Однако она, как мне кажется, не так активна, как это было в начале спецоперации», — подчеркнул глава СЖР.

*National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила») — запрещенная в России террористическая организация