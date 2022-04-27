Приднестровский СК сообщил о 10 взрывных устройствах на территории радиотелецентра

В Приднестровье на территории радиотелецентра нашли 10 взрывных устройств. Об этом сообщил RT со ссылкой на Следственный комитет республики.

Подробности происшествия не приводятся.

В Тирасполе 25 апреля из трех гранатометов обстреляли здание МГБ. Следующим утром в поселке Маяк раздалось два взрыва. В регионе ввели «красный» уровень террористической опасности.

По версии СМИ, теракт возле МГБ организовали выходцы с Украины. Два других — на территории Приднестровского радиотелецентра и в авиапарке — назвали логическим продолжением обстрела здания министерства.

Президент Молдавии Майя Санду заявила о якобы причастности к организации взрывов в Приднестровье противоборствующих в регионе сил. Лица, стремящиеся к эскалации, заинтересованы в дестабилизации обстановки.