Илон Маск купил Twitter за $44 млрд

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск подписал бумаги о покупке соцсети Twitter. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов, заявили в компании.

«Twitter, Inc. сегодня объявил о том, что заключил окончательное соглашение о том, что будет приобретен компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию, сделка оценивается примерно в 44 миллиарда долларов», — сообщили в Twitter.

Ранее о подготовке сделки писало агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Согласно информации журналистов, переговоры о продаже компании находились на заключительном этапе. Соглашение планировалось подписать 25 апреля.

Руководитель Тwittеr Параг Агравал в начале апреля поздравил Маска с новым назначением. Предприниматель вошел в совет директоров компании. Позже он заявил, что готов выкупить 100% акций Twitter по 54,20 доллара за штуку. Также он предлагал превратить головной офис компании в Сан-Франциско в приют для бездомных. Маск провел по этому поводу опрос, в котором его идею поддержали более 91% пользователей.