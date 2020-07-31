«За убийство меньше дают». Невеста осужденного за дебош и нападение на полицию Тревора Рида не согласна с приговором

Американец Тревор Рид получил девять лет колонии за сопротивление полицейским в Москве (на его родине за это также предусмотрено суровое наказание). В Россию 28-летний бывший морпех приехал к невесте Алине Цыбульник. Девушка рассказала «360» детали этой истории.

Что произошло

Рид прибыл в Россию весной 2019 года. Свадьба должна была состояться в сентябре. 16 августа в полицию поступило сообщение о том, что возле дома 106 по Ленинградскому шоссе в Москве гражданин ругается с двумя женщинами. Полицейские задержали нетрезвого мужчину, которым оказался уроженец Техаса Рид. В патрульной машине задержанный, согласно показаниям полицейских, порвал форму водителю и ударил его напарника, создав на дороге аварийную ситуацию.

Сам Рид вину не признал, заявив, что был нетрезв и не помнит произошедшего. Гражданина США признали виновным в применении насилия к полицейским, опасного для жизни и здоровья. Посол США в Москве Джон Салливан назвал приговор «театром абсурда».

Позиция защиты

По словам Алины Цыбульник, это первый в России приговор по данной статье, наказание по которому превышает 5,5 лет. При этом пять лет и шесть месяцев дали за ножевое ранение сотрудника МВД.

Невеста Рида настаивает, что в деле нет «ни единого доказательства — только слова полицейских», которые «меняли показания четыре раза».

Фото: личный архив Алины Цыбульник

«Сначала у них машина выехала на встречную полосу и перевернулась. Когда показали видео с камеры, они сказали: „Нет, машина виляла“. Сделали экспертизу по видео — „Ну, я просто на газ надавил“. Сделали еще одну, где показано ускорение машины, — они говорят: „Да, она не виляла, но я испугался очень сильно“. Человека осудили на девять лет за возможность какую-то, что машина могла вильнуть», — возмутилась Цыбульник.

Девушка была уверена, что даже если приговор не будет оправдательным, то ее жениха приговорят к уже отбытому в СИЗО сроку. «Вот ты такой негодяй, вот тебе год. Но девять лет… У нас за убийство семь-восемь дают», — сказала она.

Вынесенный приговор Цыбульник считает «заказом» и «политикой».

За время нахождения в СИЗО Тревор, по ее словам, похудел на 25 килограммов, и «сейчас ему нужна операция», которую, вероятно, будут делать в тюремной больнице.

Цыбульник сообщила, что регулярно общается с женихом. Тревор волнуется за невесту, поскольку у нее уже проводили «незаконный обыск». Вместе с родными Тревора она намерена «вытаскивать» его из заключения.

Наказание в США

В Техасе, откуда родом Тревор Рид, нападение на госслужащего или сотрудника полиции является тяжким преступлением. Преступник может получить от двух до десяти лет тюрьмы и штраф до 10 тысяч долларов США. При причинении тяжких телесных повреждений его ждет пожизненное заключение (до 99 лет тюрьмы).

Наказание за пьяный или трезвый дебош — до полугода тюрьмы или штраф до 20 тысяч долларов. За пьянство в общественном месте оштрафуют на 500 долларов.