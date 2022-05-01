Эвакуацию мирных жителей с «Азовстали» провели по инициативе Путина

Инициатива президента России Владимира Путина сделала возможной эвакуацию мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где их удерживали украинские националисты. Как сообщило РИА «Новости», такое заявление выпустила пресс-служба Министерства обороны России. В ведомстве подчеркнули, что всего с территории предприятия вызволили 80 человек.

Подразделения российских вооруженных сил и Народной милиции Донецкой Народной Республики открыли для мирных жителей гуманитарный коридор и обеспечили режим тишины.

«Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и предложили необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Желающих выехать на территории, находящиеся под контролем Киева, передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.

Telegram-канал РИА «Новости» опубликовал предоставленное Министерством обороны России видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что толпа жителей, некоторые из которых с вещами и даже домашними животными проходят по мосту. Около дороги для стоят автобусы, куда освободившиеся зашли.

В Безыменном открыт палаточный городок, где эвакуированные останутся на какое-то время.

Вопрос эвакуации мирных жителей Мариуполя с территории «Азовстали» с президентом России Владимиром Путиным обсудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Российский лидер подчеркнул, что гуманитарные коридоры военные открывают регулярно. Но оттуда пока не вышел ни один человек.

«Они могут ехать куда угодно — кто-то хочет в Россию, кто-то хочет на Украину, куда угодно, мы их не держим», — пояснил Путин.

Президент России добавил, что если мирное население боевики национальных батальонов удерживают насильно, то это уже настоящий терроризм.

После Гутерриш рассказал, что Путин в ходе переговоров согласился привлечь к эвакуации мирных жителей с территории мариупольского комбината представителей ООН и Красного Креста.

Первые гражданские начали выходить с территории «Азовстали» в минувшую пятницу, 29 апреля. Это была семейная пара с ребенком. В субботу вышли еще 25 человек, а после число эвакуированных увеличилось до 80.