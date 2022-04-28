Ярошенко рассказал, кому заплатили за его арест сотни тысяч долларов

Российский летчик Константин Ярошенко рассказал в интервью газете «Известия» о людях, которые его подставили, и отметил, что главной целью американцев был Виктор Бут.

«Некий Энди Маккей, работал на США, мне позвонил и говорит: „Не хочешь там что-то“. Все начиналось по поводу самолета. Потом еще один агент», — вспомнил мужчина.

Переговоры проходили в киевском отеле «Континенталь». Константин Ярошенко признался, что из-за плохого знания английского языка понимал далеко не все. Они определенно предложили перевезти некий груз, дипломатическую почту. Затем мужчины выступали против него в суде, а позже получили крупные суммы за участие в деле. Энди Маккею досталось 450 тысяч долларов, а Спиросу Антониадесу — 1,5 миллиона долларов.

По мнению летчика, задержание планировалось заранее, а сфабрикованное дело было частью плана США по взятию Виктора Бута.

Константина Ярошенко обменяли на осужденного в России американца Тревора Рида. Его арестовали в 2010 году в Либерии, обвинив в организации поставки крупной партии кокаина, а позже перевезли в США и приговорили к 20 годам тюрьмы. Ранее летчик рассказал о пытках в американских застенках. После 12 лет заключения его здоровье сильно ухудшилось.