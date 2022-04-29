Володин заявил, что Зеленский загонит Украину в долговую яму из-за ленд-лиза США

США приняли программу ленд-лиза для Украины, исходя из личных целей и выгоды, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он пояснил, что эта программа в несколько раз увеличит прибыль американских военных корпораций, а украинским властям придется за все это платить, однако они загоняют страну в долги.

Володин напомнил, что так было и в период Второй мировой. Тогда СССР получал вооружение от США по ленд-лизу. Это представляли в качестве помощи союзников. Но затем Советский Союз расплачивался за это долгие годы.

«Наша страна спасла мир от фашизма дорогой ценой — 27 миллионов погибших. Возвращали долги, ограничивали себя многие годы, поставляя в США по взаиморасчетам платину, золото, лес, бесплатно ремонтировали американские суда» — написал спикер Госдумы в Telegram.

Только в 2006 году Россия завершила выплаты. Володин подчеркнул, что власти Украины, вероятно, не учитывают, что ленд-лиз — это товарный кредит. За все поставленные из США боеприпасы, технику и продовольствие расплачиваться будут будущие поколения граждан Украины.

«Украине придется платить…<…> Зеленский загоняет страну в долговую яму», — добавил он.

Принятие закона о ленд-лизе в США позволит Украине получить военную технику по ускоренной процедуре. Проект также подразумевает, что Штаты смогут передать оборудование Украине сейчас, а получатель возместит его стоимость позднее, написал РБК.