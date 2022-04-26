Две антенны радиоцентра подорвали в поселке Маяк в Приднестровье

Два взрыва прогремело сегодня утром в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья. По данным МВД республики, в результате были выведены из строя две антенны Приднестровского радиотелецентра (ПРТЦ). Обе ретранслировали российское радио.

«Григориопольские милиционеры оцепили территорию радиотелецентра „‎Маяк“, саперы Минобороны начали обследование всех объектов ПРТЦ», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Источник фото: t.me/mvdpmr

По данным МВД, из-за взрывов пострадали мегаваттная и полумегаваттная антенны. Никто из сотрудников ПРТЦ и местных жителей не пострадал.

Источник фото: t.me/mvdpmr

ПРТЦ — один из 14 радиопередающих центров бывшего СССР. Его построили в конце 1960-х годов. Сигнал из центра может ретранслироваться в США, на Ближний Восток и в Латинскую Америку. Обстоятельства случившегося выясняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы.