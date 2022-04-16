Американцам не по вкусу «чужая» свобода слова. Почему Илону Маску не позволят купить Twitter и отменить цензуру

Предложение Илона Маска стать полноправным владельцем Twitter вызвало настоящую панику среди американских прогрессистов. Причиной стала частая критика миллиардера действующая цензура социальной сети, под которую в основном попадают консервативные силы. После массовой критики пользователей руководство социальной сети объявило, что запрещает одному человеку владеть более 15% акций. Но выход из ситуации у Маска есть.

Подцензурная соцсеть

Администрация Twitter неоднократно проводила жесткую политику в отношении консервативной публики. Самым громким случаем стала заморозка аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа после захвата Капитолия его сторонниками.

Но были и другие случаи, когда из социальной сети исчезли ссылки на репортажи о ноутбуке Хантера Байдена во время предвыборной кампании его отца. Последним прецедентом стала блокировка аккаунта консервативного сатирического сайта The Babylon Bee после шутки о включении в число «Женщин года» трансгендера Рэйчел Левин.



Илон Маск неоднократно критиковал администрацию Twitter за цензуру. Он даже проводил опрос среди своих подписчиков, где подавляющее большинство выбрали версию, что на платформе есть запрет на некоторые мнения.

Источник фото: Twitter.com/elonmusk

«Свобода слова необходима для функционирующей демократии. Считаете ли вы, что Twitter строго придерживается этого принципа?» — говорится в сообщении.

В марте этого года миллиардер сообщил, что приобрел 9,2% акций социальной сети став мажоритарным владельцем. Но при этом он отказался входить в совет директоров, о чем сообщил директор компании Параг Агравал.

Источник фото: Twitter.com/paraga

«Я думаю, это к лучшему. Мы всегда ценили и будем ценить вклад в нашу компанию от акционеров вне зависимости от того, являются они членами совета директоров или нет», — говорится в прикрепленном обращении к сотрудникам.

Оказалось, что Маск рассчитывал на большее, чем просто место в правлении. Предприниматель подал заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с предложением купить всю социальную сеть за 43 миллиарда долларов.

Как сообщил Bloomberg, миллиардер раскритиковал действующее руководство компании, отметив, что они не могут раскрыть потенциал платформы, куда ежедневно заходят более 200 миллионов человек. Он отметил, что социальная сеть должна придерживаться принципов свободы слова, а не затыкать рот, с чьей позицией не согласно руководство.

Очень важно, чтобы у людей была реальность и представление о том, что они могут свободно говорить в рамках закона Илон Маск

Контрольный пакет акций мог сделать предпринимателя главным владельцем Twitter, а значит сможет поменять правила модерации контента и остановить блокировку аккаунтов, в которых пишут вещи, которые не нравятся действующей администрации.

Страх свободы слова

Появление нового возможного владельца, который готов дать возможность высказываться каждому вызвало панику среди либеральных пользователей.

Источник фото: Twitter.com/mtracey

«Илон Маск совершенно не способен управлять Twitter! Он может не тратить каждый час бодрствования на размышления о новых способах контроля, мониторинга и запрета речи», — написал нью-йорский журналист Майкл Трейси.

Автор книги «Коррозия консерватизма» и колумнист либеральной прессы Макс Бут заявил, что модерации контента должно стать только больше, чтобы демократия выжила. Как это коррелируется со свободой слова, которая является неотъемлемой частью любого общества он не пояснил.

Источник фото: Twitter.com/MaxBoot

«Меня пугает влияние на общество и политику, если Илон Маск приобретет Twitter. Кажется, он считает, что в социальных сетях все может быть. Чтобы демократия выжила, нам нужно больше модерации контента, а не меньше».

Кандидат в Конгресс от демократической партии, общественница Ребекка Парсон заявила, что Маск неправильно тратит деньги, которые он заработал.

Источник фото: Twitter.com/RebeccaforWA

«У Илона Маска достаточно денег, чтобы покончить с бездомностью и голодом, но вместо этого он хочет купить Twitter», — написала она.

Пожалуй, дальше всех пошел блогер Джефф Джарвис, который сравнил обстановку в социальной сети с Берлином перед приходом к власти Гитлера.

Источник фото: Twitter.com/jeffjarvis

«Сегодняшний день в Тwittеr похож на последний вечер в берлинском ночном клубе на закате Веймарской Германии», — говорится в сообщении.



На панику либеральных журналистов ответили их коллеги, которые придерживаются совершенно другой точки зрения и считают, что цензура на платформе, где можно выражать свою точку зрения недопустима. Журналист Нейти Сильвер жестко пошутил над воззрениями, которые сегодня продвигают сторонники демократов.

Источник фото: Twiiter/NateSilver538

«Столпы демократии: Свободные и честные выборы, разделение властей, равные права для всех граждан США, модерация контента в Тwittеr», — написал он.



После журналист добавил, что готов понять призывы к расширению цензуры, публикуемой в социальных сетях, если бы призывающие к этому люди признали, что модераторы начнут ориентироваться на свои политические пристрастия.

«Но я думаю, что большинство людей, которые просят об этом, видят в этом преимущество, а не недостаток», — подчеркнул он.

«Ядовитая пилюля»

Правление пообещало рассмотреть предложение Маска, но после масштабной критики со стороны либеральных пользователей ввело запрет на покупку без своего одобрения более 15% акций. Как сообщили СМИ, это метод называется «ядовитая пилюля». Стратегия, используемая компанией в случае попытки ее поглощения. Уже действующим акционерам компания продает ценные бумаги с дисконтом, размывая возможность формирования контрольного пакета в одних руках.



Но контроль за продажей со стороны правления и отказ от выгодной сделки со стороны правления нарушает права других акционеров, которые могут объединиться и подать коллективный иск. В Twitter уже пошутили, что понятие «ядовитая пилюля» в совете директоров восприняли слишком буквально.

Источник фото: Twiiter/zerohedge

«Хм, наверное, кто-то должен советовать сотрудникам, что „ядовитая пилюля“ не буквальное название».

Решение правления Twitter раскритиковал основатель криптовалютной биржи Gemini Кэмерон Винклвосс.

Источник фото: Twitter.com/cameron

«Twitter рассматривает „ядовитую пилюлю“ чтобы помешать предложению Илона Маска. Они скорее сожгут себя, чем откажутся от своих программ цензуры. Это показывает всем, насколько глубоко они привержены оруэлловскому контролю над нормативами и глобальным дискурсом. Страшно», — написал Винклвосс.

После введенного ограничения на покупку акций Маск заявил, что у него есть «план Б». В чем он заключается пока неизвестно. По данным The New York Post, предприниматель ведет переговоры с другими инвесторами.

В частности, с компанией Silver Lake Partners, чей директор Эгон Дурбан входит в состав акционеров Twitter. Если переговоры закончатся удачно, то бизнесмены могут довести свои доли социальной сети до 14,99%, а после объединить. Но это не единственный путь. Маск имеет достаточное количество подписчиков в Twitter, которых может призвать поучаствовать в покупке акций социальной сети с последующей перепродажей ему лично.