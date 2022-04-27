Летчика Ярошенко обменяли на американца Тревора Рида. Что это значит для отношений США и России

Россиянина Константина Ярошенко обменяли на осужденного в России американца Тревора Рида. Ранее российского летчика обвинили в США организации поставки крупной партии кокаина. Обмен между двумя странами свидетельствует о том, что Россия и Штаты все еще могут договориться между собой.

Осужденного за драку американского студента Тревора Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко. Американца привезли в аэропорт Внуково, откуда он вылетел в США. А обмен на Ярошенко произошел в Турции. Его спецборт сел в Сочи.

В феврале этого года советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия проявила готовность взаимодействовать с США по освобождению Тревора Рида, писало РИА «Новости».

Президент США Джо Байден заявил, что переговоры по обмену на американца были сложными. Политик рассказал, что ему потребовалось принять трудные решения.

Американца Рида задержали в Москве в августе 2019 года. Молодой человек в нетрезвом виде ругался с прохожими на улице. Он оказал сопротивление подошедшим полицейским, а во время поездки в отдел напал на одного из правоохранителей.

Суд назначил ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима и взыскал 200 тысяч рублей в качестве компенсации для потерпевших полицейских. Американец не признал вину.

Россиянина Константина Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии. Его обвинили в организации поставки крупной партии кокаина. Летчика депортировали в США. В Штатах суд приговорил его к 20 годам тюрьмы за сговор с целью контрабанды наркотиков. Свою вину он не признал.

Сотрудники российского консульства в Нью-Йорке посещали заключенного россиянина. Они требовали от руководства пенитенциарного заведения соблюдения прав осужденного. Ярошенко жаловался на систематические противоправные действия сотрудников местного исправительного учреждения. Без оснований проводили досмотры и обыски. Летчик также жаловался на негативное к нему отношение со стороны русофобски настроенного сотрудника тюрьмы.

Значение обмена

В условиях антироссийских выпадов любой контакт с США может быть важным. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев напомнил «360», что нынешние отношения России и США можно сравнить с холодной войной, а обмен заключенными — это показатель того, что договориться страны все еще могут.

«Но на стратегическую ситуацию в наших отношениях это не повлияет. Посольствам все равно нормально работать не дают», — рассказал Журавлев.

Схожее мнение выразил доктор исторических наук, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. Специалист рассказал «360», что обмен заключенными означает лишь то, что отношения между Россией и США продолжают существовать.

По словам Рогулева, переговоры с США длились больше года. Россиянину Ярошенко российская сторона пыталась оказать помощь, перевезти его, поскольку летчику нужно было долечиться. Специалист не исключил, что переговоры подстегивали американские родственники Тревора Рида.

«Обмен заключенными зависит от того, кто вмешивался в эти события со стороны США. Наверное, это были родители, которые приняли более живое участие в судьбе сына и растормошили американские власти», — отметил Рогулев.

Однако специалисты усомнились в том, что переговоры между Россией и США были действительно сложными, как заявил Джо Байден. По словам Журавлева, президент США просто объяснял населению, чем он занимается на своей работе.

«Американцы все чаще задаются вопросами относительно деятельности президента, а им отвечают как умеют. Какие могут быть сложные переговоры? Ни первый, ни второй не являются сотрудниками спецслужб или носителями гостайн. Нет никакой ценности, которую надо удерживать», — отметил Журавлев.

По словам специалистов, оба заключенных — простые граждане стран, которых нужно было освободить, чтобы показать, что страна заботится о своих гражданах.