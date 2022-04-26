Президент Приднестровья обратился к Украине

Украине необходимо расследовать факты проведенных террористических актов на территории Приднестровья и перемещения отдельных боевых групп. Об этом заявил президент государства Вадим Красносельский, его слова привел телеканал ТСВ.

«Обращаюсь к украинскому руководству. Прошу расследовать факты совершения боевыми группами террористических актов на территории Приднестровья», — заявил он.

Красносельский также обратился к нынешнему руководству Молдавии.

«Не поддавайтесь на провокации, не позволяйте втянуть себя в агрессию против Приднестровья. Нужно помнить о наших мирных форматах и работе соответствующих групп. Мы должны сохранить этот мир, договориться о нем», — продолжил он.

По мнению президента, агрессия может перерасти в глобальную войну.

Наконец, Красносельский сделал обращение к жителям региона, пообещав установить виновных в террористических атаках и наказать их.

«Не поддавайтесь панике и не читайте фейковые новости и сплетни. Мы сохраним мир в Приднестровье», — заключил глава государства.

Днем 25 апреля группа неизвестных из ручных гранатометов обстреляла Министерство госбезопасности в Тирасполе. Утром во вторник еще два взрыва прогремело в поселке Маяк Григориопольского района.