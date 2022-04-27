Погибшую воспитательницу ульяновского детсада представят к госнаграде

Погибшую в ульяновском детском саду воспитательницу, которая пыталась помешать вооруженному мужчине пройти к детям, необходимо представить к государственной награде за проявленное мужество. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Алексей Русских.

Он подчеркнул, что намерен ходатайствовать о награждении погибшей женщины перед полномочным представителем президента и перед главой государства.

Глава региона добавил, что у погибшей сотрудницы детского сада осталась дочь. Опеку над девочкой сейчас оформляет бабушка.

«Поручил помочь семье не только с документами, но и по другим жизненно важным вопросам. Убежден, что мы должны обеспечить девочке гарантированную ежемесячную финансовую помощь и поддержку в получении образования», — написал Русских.

Он добавил, что еще одна работница детского сада, получившая серьезное огнестрельное ранение, продолжит лечение в московской клинике. Перевезти ее помогут специалисты медицины катастроф.

«Благодаря действиям этой отважной женщины были спасены жизни других ребятишек. Поручил проработать вопрос о представлении ее к государственной награде. Желаю скорейшего выздоровления и выражаю глубочайшую благодарность за проявленную отвагу», — добавил глава Ульяновской области.

Стрельбу в детском саду села Вешкайма Ульяновской области устроил местный житель. Он ворвался в помещение с охотничьим ружьем во время тихого часа. Мужчина убил воспитательницу, застрелил двоих детей и ранил одну из сотрудниц. После этого в одном из помещений детского сада он покончил с собой. Оружие злоумышленник забрал у местного охотника, с которым был знаком. Тело владельца ружья нашли недалеко от поселка.