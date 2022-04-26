Будущее Twitter не определено после покупки компании Маском

На сегодняшний день у Twitter нет четко сформулированной стратегии развития после приобретения соцсети Илоном Маском. Об этом на внутреннем совещании с сотрудниками заявил генеральный директор компании Параг Агравал.

«После закрытия сделки мы не знаем, в каком направлении будет двигаться наша платформа», — сказал Агравала. Его процитировало Reuters.

Как уточнил глава Twitter, по поводу будущих планов компании он еще будет консультироваться с Маском.

О подписании Маском бумаг о покупке соцсети стало известно накануне, 25 апреля. Как заявили в Twitter, сумма сделки составила 44 миллиарда долларов.

Еще в начале апреля Агравал поздравил Маска с вхождением в совет директоров компании. Через некоторое время после этого основатель SpaceX и Tesla заявил о своей готовности выкупить 100% акций Twitter по цене в 54,20 доллара за штуку.

Кроме того, Маск предлагал превратить в приют для бездомных головной офис компании в Сан-Франциско. По этому поводу предприниматель даже провел опрос. В поддержку его идеи высказались более 91% пользователей, которые поучаствовали в голосовании.