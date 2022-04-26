Мужчина, который предположительно устроил стрельбу в детском саду в населенном пункте Вешкайма в Ульяновской области, состоит на учете как психически больной. Об этом РИА «Новости» сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Жертвами стрелка стали два ребенка и нянечка, после чего стрелявший покончил с собой.

Telegram-канал Baza сообщил, что речь идет о 25-летнем мужчине, а само ружье принадлежит 68-летнему охотнику, местоположение которого неизвестно.

Сын владельца ружья сообщил «360», что его отец вместе с молодым соседом планировал поехать в карьер пострелять из оружия, а теперь не выходит на связь.

Пресс-служба главы Ульяновской области сообщила «360», что первый вице-губернатор региона Игорь Эдель и вице-губернатор Александр Коробко лично выехали на место происшествия.