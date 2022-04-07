Сенат США одобрил законопроект о быстрых поставках оружия на Украину

Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Документ подразумевает право президента страны Джо Байдена поставлять Украине военное вооружение с отсрочкой оплаты. Законопроект опубликовали на сайте сената.

«Акт о ленд-лизе в защиту украинской демократии» позволит осуществлять поставки оружия на Украину. В случае, если конфликт на ее территории завершится, программа прекратит свое действие.

Представители Демократической и Республиканской партий внесли законопроект о ленд-лизе для Украины еще в январе. После одобрения палатой представителей его отправят на подпись к Байдену.

С 24 февраля общая сумма военной помощи США Украине уже достигла 1,7 миллиарда долларов.

В прошлый раз Соединенные Штаты использовали ленд-лиз во время Второй мировой войны. Деньги получили все страны антигитлеровской коалиции, в том числе СССР (11 миллиардов долларов из 50), напомнило федеральное издание «Капитал страны».