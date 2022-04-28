Ракетный удар по центру Херсона сняли на видео

Видеозапись, на которой запечатлен ракетный удар по телевышке в Херсоне, появилась в социальных сетях. Кадры разместили местные жители.

Менее часа назад в центре города прогремела серия взрывов. Удары нанесли как минимум двумя ракетами «Точка-У», а также несколькими «Ураганами». Ракеты прилетели со стороны позиций войск Украины.

Целью украинских военных могло быть здание администрации. Оно находится под контролем российских войск. Ракету «Точка-У» удалось сбить силами российских ПВО.

Военные РФ взяли здание администрации Херсона под свой контроль в начале апреля. Город полностью зачистили от украинских боевиков. Затем началось освобождение области. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах в Херсоне, украинские войска выпустили по городу три ракеты «Точка-У», две из них сбили.

«Со стороны, где расположены украинские войска, было выпущено три „Точки-У“ по центру Херсона, две из них удалось сбить», — привело агентство слова своего собеседника.