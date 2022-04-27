Появилось видео обмена американца Тревора Рида на летчика Ярошенко

В Сети появилось видео обмена осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида, который был осужден в РФ за драку с полицейскими. По мнению полковника Службы внешней разведки в отставке Елены Вавиловой, этот обмен можно считать победой российской дипломатии.

На кадрах записи можно видеть, как Ярошенко садится в самолет. На его руках и ногах еще видны следы от наручников. На борту ему померили давление. Он признался, что нехорошо себя чувствовал.

Полковник СВР в отставке Елена Вавилова в беседе с RT отметила, что обмен Ярошенко стал большой заслугой российских дипломатов.

«У Константина [Ярошенко] выявлены уже давно проблемы со здоровьем. Думаю, что Виктор Бут, наверное, должен быть следующим», — добавил Вавилова.

Адвокат Тревора Рида Сергей Никитенков согласился с ней, отметив, что вероятность обмена Бута, действительно, существует.

«Это было заявлено, и все стороны будут к этому стремиться. Так или иначе, у обеих сторон есть заинтересованные лица», — сказал юрист.