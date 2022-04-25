СК раскрыл подробности покушения на Соловьева

Следователи задержали шестерых участников неонацистской группировки, подозреваемых в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, боевики планировали взорвать машину журналиста.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники ведомства совместно со специалистами ФСБ установили личности подозреваемых. Все они состоят в запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power.

В ходе проведенных обысков у фигурантов дела изъяли компоненты для изготовления самодельной бомбы, многочисленные единицы оружия и боеприпасы, нацистскую символику и наркотики.

Кроме того, следователи забрали у подозреваемых фальшивые паспорта граждан Украины, которые фигуранты планировали использовать после совершения преступления. В ближайшее время сотрудники ведомства подадут в суд ходатайство об аресте задержанных.

Президент России Владимир Путин заявил, что атака на российских журналистов связана с провалом Запада на информационном фронте. Он пояснил, что сотрудники иностранных спецслужб действуют руками украинских националистов для прямого террора против сотрудников российских СМИ.

Сам Владимир Соловьев заявил, что готовившийся против него теракт связан с президентом Украины Владимиром Зеленским.