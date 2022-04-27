Летчика Ярошенко обменяли на американца Тревора Рида

Осужденного в России за драку с полицейскими американского студента Тревора Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, отбывавшего наказание в тюрьме США. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что обмен прошел в среду, 27 апреля, после длительных переговоров.

Константина Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии. Россиянина обвинили в организации поставки крупной партии кокаина. Летчика депортировали в США, где суд в сентябре 2011 года приговорил его к 20 годам тюрьмы.

Американского студента Тревора Рида задержали в Москве в августе 2019 года. По данным следствия, молодой человек устроил скандал на улице, а после оказал сопротивление полицейским, которые прибыли на место. Во время поездки в отдел студент напал на одного из правоохранителей.

Суд назначил Риду девять лет колонии общего режима и взыскал 200 тысяч рублей в качестве компенсации для двоих потерпевших полицейских.

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявлял, что осужденный в США летчик Константин Ярошенко так и не признал своей вины, несмотря на сильное физическое давление. Дипломат подчеркивал, что МИД принимает все усилия для его освобождения вместе с еще одним осужденным в США россиянином Виктором Бутом.