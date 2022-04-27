Власти Ульяновской области объявят 28 апреля днем траура

Ульяновская область объявит 28 апреля днем траура по погибшим при стрельбе в детском саду «Рябинка» в населенном пункте Вешкайма. Об этом в Telegram-канале сообщил член Совета Федерации Айрат Гибатдинов.

«Невозможно никакими словами выразить слова соболезнования родным и близким погибших. 28 апреля будет объявлено днем траура на территории Ульяновской области», — написал он.

Также Гибатдинов сообщил, что семьям пострадавших окажут финансовую, материальную и психологическую помощь.

Накануне пресс-служба администрации Ульяновской области сообщила, что выделит из областного бюджета по миллиону рублей семьям погибших во время стрельбы в детском саду. Также полмиллиона рублей получит пострадавшая при стрельбе работница детского сада.

О трагедии в детском саду стало известно днем 26 апреля. Вооруженный охотничьим ружьем ИЖ-27 мужчина устроил стрельбу в детском саду села Вешкайма Ульяновской области во время тихого часа. Он убил воспитательницу, застрелил двух детей и ранил одну из сотрудниц учреждения, после чего покончил с собой.

Позднее стало известно, что ружье принадлежало одному из местных охотников, который был найден мертвым в карьере. По предварительной информации, нападавший убил и его.