ФСБ предотвратила убийство Владимира Соловьева
ФСБ задержала неонацистов, планировавших убийство журналиста Соловьева
Сотрудники ФСБ задержали неонацистов, планировавших покушение на известного российского журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.
«Силовики совместно с СК РФ задержали членов группировки неонацистской террористической организации „National Socialism/White Power“*, которые планировали убийство известного журналиста и общественного деятеля Владимира Соловьева», — говорится в сообщении ФСБ.
В ходе обыска у задержанных обнаружили шесть пистолетов ПМ, более тысячи патронов различного калибра, восемь зажигательных устройств по типу «коктейля Молотова», самодельное взрывное устройство, гранату РГД-5, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическую литературу.
Часть задержанных призналась, что в случае успешного выполнения преступления планировала скрыться за границей.
Президент России Владимир Путин заявил РИА «Новости», что страны Запада после поражения на информационном поле перешли к прямому террору, намереваясь ликвидировать российских журналистов.
«Нам пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов», — заявил российский лидер.
* National Socialism/White Power — запрещенная в России террористическая организация.