Сотрудники ФСБ задержали неонацистов, планировавших покушение на известного российского журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

«Силовики совместно с СК РФ задержали членов группировки неонацистской террористической организации „National Socialism/White Power“*, которые планировали убийство известного журналиста и общественного деятеля Владимира Соловьева», — говорится в сообщении ФСБ.

В ходе обыска у задержанных обнаружили шесть пистолетов ПМ, более тысячи патронов различного калибра, восемь зажигательных устройств по типу «коктейля Молотова», самодельное взрывное устройство, гранату РГД-5, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическую литературу.

Часть задержанных призналась, что в случае успешного выполнения преступления планировала скрыться за границей.

Президент России Владимир Путин заявил РИА «Новости», что страны Запада после поражения на информационном поле перешли к прямому террору, намереваясь ликвидировать российских журналистов.

«Нам пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов», — заявил российский лидер.

* National Socialism/White Power — запрещенная в России террористическая организация.