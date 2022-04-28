Ракеты по Херсону запустили со стороны подконтрольной ВСУ Николаевской области

Ракеты «Точка-У» по Херсону летели со стороны Николаевской области. Этот регион находится под контролем украинских войск. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

Перед самым обстрелом корреспондент агентства вышел на балкон, откуда хорошо видны близлежащие кварталы центра города. Через несколько минут после этого начался обстрел. Журналист стал свидетелем полета ракет и самих ударов в районе телецентра.

«Сначала раздался взрыв от „Урагана“, их запускают обычно перед „Точкой-У“, чтобы сбить с толку ПВО. Был взрыв [от „Урагана“] один, потом была стрельба [системы ПВО] „Панциря“, потом я видел вспышку в небе, было ясно, что летело со стороны Николаевской области, с северо-запада», — сообщил корреспондент.

После этого он увидел, как что-то спускается на парашютах, вероятно это были кассетные части.

После этого, по словам журналиста, раздался первый большой взрыв — это была боевая часть «Точки-У». Спустя минуту раздался второй взрыв, от второго парашюта, добавил корреспондент.

«Потом полетели осколки, я пригнулся. Потом еще было примерно 10 маленьких разрывов, но это, может, „Панцирь“ стрелял, точно сказать сложно», — рассказал он.

У корреспондента агентства, который видел удары по Херсону, есть опыт работы в зонах боевых действий в Донбассе с 2014 года, отмечено в материале. Журналист уже неоднократно видел применение этих ракетных систем.

В центре Херсона поздним вечером, 27 апреля, прогремела серия взрывов. Ракеты прилетели со стороны позиций украинских войск. По данным СМИ, ВСУ выпустили по городу три ракеты «Точка-У», из них две удалось сбить.