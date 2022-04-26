Власти Приднестровья объявили «красный» уровень террористической опасности

После взрывов в Приднестровской Молдавской Республике объявлен «красный» уровень террористической опасности, сообщило РИА «Новости».

Такое решение было принято по итогам внеочередного заседания Совбеза. «Красный» уровень предполагает дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, общества и государства.

Три взрыва 26 апреля прогремело в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе. Волной также выбило окна в соседних зданиях. Неподалеку от министерства очевидцы нашли предмет, похожий на отработанную часть гранатомета. Пострадавших нет.

Кроме того, в поселке Маяк были повреждены две антенны Приднестровского радиотелецентра. Никто из сотрудников не пострадал. Также было совершено нападение на воинскую часть в районе села Парканы.