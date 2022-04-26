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    26 апреля 2022, 12:02

    Власти Приднестровья объявили «красный» уровень террористической опасности

    Власти Приднестровья объявили «красный» уровень террористической опасности

    Екатерина Виславская

    После взрывов в Приднестровской Молдавской Республике объявлен «красный» уровень террористической опасности, сообщило РИА «Новости».

    Власти Приднестровья объявили «красный» уровень террористической опасности

    Такое решение было принято по итогам внеочередного заседания Совбеза. «Красный» уровень предполагает дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, общества и государства.

    Три взрыва 26 апреля прогремело в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе. Волной также выбило окна в соседних зданиях. Неподалеку от министерства очевидцы нашли предмет, похожий на отработанную часть гранатомета. Пострадавших нет.

    Кроме того, в поселке Маяк были повреждены две антенны Приднестровского радиотелецентра. Никто из сотрудников не пострадал. Также было совершено нападение на воинскую часть в районе села Парканы.