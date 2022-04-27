Правительство Польши подтвердило отказ от покупки российского газа

Польша окончательно отказалась от закупки российского газа, даже несмотря на то, что срок действия последнего контракта истекал в декабре. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Он подчеркнул, что если не произойдет никакого катаклизма, то страна продолжит получать энергоноситель за счет других поставщиков.

«Мы не будем покупать газ у российских компаний. Конец. Это произошло быстрее, чем мы предполагали. В нормальных условиях контракт с „Газпромом“ должен был истечь в декабре этого года», — заявил Наимский.

Чиновник пояснил, что в октябре завершится строительство газопровода из Норвегии, через который страна начнет получать энергоноситель. При этом он не исключил, что траты на газ увеличатся.

«Нам, возможно, придется платить больше за газ, но не потому, что он может быть где-то дешевле, а просто потому, что газ в условиях энергетического кризиса, как и другие энергоресурсы, будет дороже», — добавил Наимский.

По его словам, для защиты потребителей правительство запустит схему специальных тарифов на газ. В частности, в эту категорию войдут больницы и детские сады. Для них установят специальную цену — ниже той, которая будет на свободном рынке.

Накануне польские газоснабжающие компании PGNiG и Gaz-System объявили, что получили от «Газпрома» предупреждение о полной остановке поставок газа с 27 апреля. В российской компании пояснили, что ждут от Варшавы погашения платежей в рублях.

В своем Telegram-канале «Газпром» уточнил, что до конца 26 апреля болгарская компания «Булгаргаз» и польская PGNiG не оплатили поставки газа.