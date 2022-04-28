В МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) заявили, что беспилотные летательные аппараты, которые запускаются с территории Украины, совершают полеты над приднестровским селом Колбасна. В этом месте расположен охраняемый Оперативной группой российских войск (ОГРВ) склад боеприпасов.

В ведомстве отметили, что минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района заметили несколько дронов. БПЛА на территорию Приднестровья запустили с Украины, подчеркнули в МВД непризнанной республики.

«Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены с Украины», — указано в сообщении.

Также в заявлении говорится, что в среду, 27 апреля, с украинской стороны в направлении Колбасны производились выстрелы.

Обстановка в Приднестровье накалилась в последние дни. В регионе произошли несколько взрывов, которые власти уже назвали терактами. Пока ответственные не найдены, но подозрение уже пало на Украину, которая пригрозила захватить регион в случае необходимости.

Политологи уверены, что расшатывание ситуации на границе может быть срежиссировано США.