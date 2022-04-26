Зачем Илон Маск купил Twitter. Это увеличит его состояние или даст миру «свободу слова»?

Инженер и миллиардер Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Он уверен, что именно под его руководством соцсеть станет площадкой для свободного выражения мнения — без политики модерации. Правда, специалисты считают, что Маск переоценил свои возможности и сделать это ему не удастся. Ведь еще нет ни одной платформы, полностью свободной от политики того или иного государства. Однако есть и те, кто уверен — этот уникальный человек сможет сделать все, что задумал.

Зачем Маск купил Twitter

Илон Маск договорился с руководством Twitter о покупке компании. Об этом сообщило агентство Reuters. Позже информацию подтвердил и пресс-релиз соцсети. Итоговая сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. Первоначально предполагалось, что сумма составит 43 миллиарда долларов. Таким образом, акционеры получат по 54,2 доллара за каждую обыкновенную акцию. Это на 38% больше их стоимости по состоянию на 1 апреля. Именно тогда стало известно, что миллиардер приобрел девятипроцентный пакет акций Twitter.

Совет директоров одобрил сделку единогласно. Ожидается, что ее закроют до конца 2022 года. После этого компания перестанет быть публичной, то есть ее акции можно будет продавать только во внебиржевом порядке.

Источник фото: Twitter/AFP News Agency

Маск впервые заговорил о покупке Twitter еще в середине апреля. Он отметил, что хочет сделать соцсеть лучше, превратить ее в место «выражения свободы слова по всему миру». Ведь последнее время платформу часто критикуют за политику модерации. Более того, миллиардер хочет дополнить ее новыми функциями, победить спам-ботов и сделать исходный код открытым.

Выгодная инвестиция

Маск уже много лет пытается расширить свое поле деятельности. Особенно ему интересны социальные платформы. Об этом «360» рассказал специалист по кибербезопасности Сохраб Гайрат.

«Покупка Twitter — его мечта. Это отличная инвестиция, считаю. Twitter стоит намного дороже. Он от рекламы достаточно неплохую прибыль приносит. И целевая аудитория — достаточно зрелые люди, очень специфическая аудитория: интеллигенция, журналисты, активные элементы общества. Так что Маска можно однозначно поздравить», — подчеркнул он.

Станет ли Twitter при Маске свободнее

План Маска звучит многообещающе, однако его реализация маловероятна, заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Хочется верить, что у Маска есть какой-то план относительно развития Twitter, потому было бы странно — миллиардер покупает какой-то продукт просто так, чтобы поиграться. Обычно у Маска есть какие-то планы по развитию тех или иных отраслей, продуктов. Тем более что у него уже были очень успешные интернет-проекты», — отметил Зыков.

Однако ни одна американская соцсеть, подчеркнул он, не является политически независимой площадкой. Это стало особенно заметно, когда все соцсети США разом заблокировали Дональда Трампа.

«Это очевидно была не случайность. Им велели определенные американские силы, которые поддерживали Байдена. Ждать, что какая-то политика изменится, <…> странно. Он не до конца осознает, что значит владеть ресурсом в Америке, какому давлению он будет подвергаться. Но в общем и целом за этим будет очень интересно понаблюдать», — заметил Зыков.

Гайрат уверен, что у Маска получится сделать Twitter свободной платформой. Ведь он является неким олицетворением свободы от нефтяной иглы, Илон Маск летит в космос — обычно слово, которое дает, он держит, пояснил специалист по кибербезопасности. Поэтому миллиардеру доверяют и инвесторы, и общество.

«Конечно, когда вы становитесь владельцем такой платформы, как Twitter, где миллионы пользователей, вы уже не можете быть полностью самостоятельным. Публикации могут повлиять на общество, а это и есть политическая жизнь, которая может отразиться и на правительстве», — отметил Гайрат.

Однако у Маска есть опыт сотрудничества с NASA, государственными тендерами, инвестициями, так что он прекрасно понимает, как эта машина работает, и может вполне комфортно с ней сотрудничать без вреда для бизнеса, отметил специалист по кибербезопасности.

Будущее Twitter при Маске

В Сети мнение о покупке Маском Twitter разделилось. Одни — фанаты миллиардера — очень рады. Они уверены, что сейчас соцсеть станет свободной. Другие полагают, что это идеалистические идеи, которые нельзя реализовать. Ведь на сегодня нет ни одной платформы, которая была бы полностью не подконтрольна государственным структурам. Об этом «360» рассказал бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко.

«Если соцсеть идет вразрез с политикой какого-либо из государств, она просто прекращает существовать на его территории <…> и полностью пропадает из всех магазинов, приложений. Соответственно, как мне кажется, есть два варианта развития соцсети: либо она будет сотрудничать с государствами (тогда, по сути, ничего не изменится), <…> либо второй момент, который более вероятен: страны будут удалять Twitter из своих платформ для продажи приложений», — пояснил Дяченко.

По его словам, в таком случае доступ к Twitter будет осуществляться только через VPN или другие сервисы. Пока не известно, насколько Илон Маск готов идти против всех государств и получать дополнительные проблемы для бизнеса. Более того, против его идей выступает и ряд пользователей.

«Явно будет какой-то формат давления. <…> Как раз посмотрим, насколько сильный бренд Илона Маска, насколько он готов идти до конца и что из этого получится. <…> Заявить это все, конечно, интересно. Однако что будет на практике и не убьет ли Илон Маск Twitter этими действиями то комьюнити, которое есть сейчас, посмотрим в ближайший год или годы», — отметил Дяченко.

Гайрат же пророчит соцсети большое будущее. Ведь Маск — уникальный человек с нестандартным мышлением, который прекрасно понимает, что ему делать с Twitter.

«Я не удивлюсь, если он введет в Twitter что-то типа Clubhouse. В свое время он очень сильно поддерживал этот голосовой чат, но потом остыл. Думаю, Twitter что-то подобное ждет, скорее всего. Сейчас у него есть соцсеть с огромной аудиторией и бесконечным потенциалом. Что бы он в Twitter ни ввел, это даст свои плоды», — заключил Гайрат.